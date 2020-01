Wien: „Vinzi Bett“ sucht eine neue Unterkunft

Link zum Original-KURIER-Artikel



Nächstes Jahr im April muss die

Obdachlosen-Unterkunft „Viniz Bett“

vom aktuellen Standort im 16. Bezirk ausziehen.

Das Vinzi Bett gibt Menschen ein zu Hause,

die sonst nirgendwo anders bleiben können.

In der Obdachlosen-Unterkunft gibt es 45 Betten.

Die Suche nach einer neuen Unterkunft

ist sehr schwierig.

Die meisten Menschen wollen nämlich

keine Obdachlosen-Unterkunft in der Nähe

von ihrem Wohnort haben.

Sie befürchten, dass sich viele obdachlose Menschen

rund um die Unterkunft aufhalten werden.

Es gibt viele Vorurteile gegenüber

obdachlosen Menschen.



Die Situation für die Obdachlosen-Unterkunft

Vinzi Bett wird immer schwieriger.

Deshalb findet am 29. Jänner zwischen

15 Uhr und 17 Uhr eine

friedliche Demonstration statt.

Bei einer Demonstration treffen sich Menschen

an einem öffentlichen Ort und zeigen,

dass sie mit etwas unzufrieden sind.

Die Demonstration findet am Stephansplatz statt.