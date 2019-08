Wien: Viele Verkehrs-Sperren am Feiertags-Wochenende

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Wiener Linien werden vom 14. bis

zum 18. August Bauarbeiten durchführen.

Am Universitäts-Ring werden die Gleise erneuert.

Deshalb kann am Ring von 14. August

ab 22 Uhr bis 18. August um 5 Uhr

nur eine Fahrspur befahren werden.

Die Arbeiten betreffen auch die Benutzer von

öffentlichen Verkehrs-Mittel wie Bussen und Bahnen.

Ab 15. bis 18. August fahren die Straßenbahn-Linien

1, D und 71 deshalb geteilt oder abgelenkt.

Die Bus-Linien 48A und der N46 können bei der Haltestelle

„Volkstheater-Ring“ nicht stehen bleiben.

Stattdessen wird es eine Ersatz-Haltestelle

in der Hansenstraße geben.

Die Wiener Linien empfehlen,

im Bereich vom Ring die U-Bahn zu benutzen.

Auch in der Operngasse gibt es

ab dem 14. August eine Sperre.

Zwischen der Elisabethstraße und

der Friedrichstraße wird man in Richtung

Linke Wienzeile eine Fahrspur nicht nutzen können.

Die Sperre geht bis zum 1. September.

Auch die ASFINAG wird vom 14. bis

zum 18. August Bauarbeiten durchführen.

Die ASFINAG ist eine Firma,

die für Autobahnen und Schnellstraßen zuständig ist.

Die Auffahrt Flughafen Wien zur Ost-Autobahn A4

Richtung Ungarn wird vom 15. August um 2 Uhr

bis 18. August um 12 Uhr gesperrt.

In der Zeit wird es eine Umleitung über die

Pressburger Straße geben.

Die Auffahrt vom Flughafen auf die A4 Richtung Wien

kann aber weiterhin befahren werden.