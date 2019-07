Wien: Tempo 30 im 7. Bezirk ab September

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der 7.Bezirk führt als erster Wiener Bezirk

zum Großteil Tempo 30 für den Bezirk ein.

Die neue Regelung will man bis zum

1. September 2019 umsetzen.

Am 1. September beginnt in Wien

nämlich wieder die Schule.

Die Grünen, die SPÖ und die NEOS

haben sich an dem Projekt beteiligt.

Ausnahmen gibt es nur in den

Begegnungs-Zonen im 7. Bezirk.

In einer Begegnungs-Zone dürfen

Autos und Radfahrer zwar fahren,

aber nur mit Tempo 20.

Zu den Begegnungs-Zonen im 7. Bezirk

zählt die Mariahilfer Straße und

in Zukunft auch die Neubaugasse.

Durch die geringe Geschwindigkeit

der Autofahrer soll es weniger

Luft-Verschmutzung und Lärm geben.

Außerdem ist es auch sicherer für die Kinder,

wenn die Autos und Radfahrer

nicht so schnell fahren dürfen.