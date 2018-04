Wien: Polizei darf Elektro-Schock-Pistolen benützen

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Wien darf die Bereitschafts-Einheit der Polizei ab sofort

Elektro-Schock-Pistolen verwenden.

Diese Elektro-Schock-Pistolen nennt man auch Taser.

Die Bereitschafts-Einheit ist eine Sonder-Einheit der

Polizei in Wien.

Aufgabe der Bereitschafts-Einheit ist es,

an Orten mit viel Kriminalität oder

an sehr belebten Orten für Sicherheit zu sorgen.

Der österreichische Innenminister Herbert Kickl von der FPÖ

hat eine Anordnung für den Einsatz

von Elektro-Schock-Pistolen unterschrieben.

Die Schulungen für den Umgang mit Elektro-Schock-Pistolen

sollen bis Ende Mai abgeschlossen sein.

Diese Anordnung hat damit zu tun, dass der Aufgabenbereich

der Bereitschafts-Einheit erweitert wird.

Es sollen mehr Beamte im Stadt-Gebiet von Wien

unterwegs sein und Überprüfungen durchführen.

Bisher durften nur wenige Sonder-Einheiten wie Cobra oder WEGA

Elektro-Schock-Pistolen verwenden.

Die Elektro-Schock-Pistolen sollen zum Beispiel helfen,

wenn Polizisten mit einem Messer angegriffen werden.