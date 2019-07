Wien: Neues „Frauenzentrum“ hat eröffnet

Link zum Original-KURIER-Artikel

Ein neues Frauenzentrum hat in Wien eröffnet.

Das neue Frauenzentrum befindet sich in

der Rathausstraße 2, im 1. Bezirk.

Im Frauenzentrum werden Frauen

kostenlos beraten und informiert.

Experten helfen den Frauen bei Fragen zu Scheidung,

Sorge-Recht, Beruf und Familie.

Außerdem informieren sie bei Geld-Problemen

und informieren darüber, wie und wo man in der Stadt

weiter beraten und unterstützt werden kann.

Man wird vertraulich beraten und auf Wunsch anonym.

Anonym heißt, dass man

seinen echten Namen nicht bekannt gibt.

Vertraulich bedeutet, dass niemand sonst

erfährt, was besprochen wurde.

Im neuen Frauenzentrum werden

in Zukunft auch Workshops angeboten,

die Frauen und Mädchen stärken sollen.

Ein Workshop ist ein Kurs, bei dem man etwas

über ein bestimmtes Thema lernen kann.

Die ersten geplanten Workshops finden im Herbst statt.

Informationen zum Frauenzentrum:

Das Frauenzentrum hat von

Montag bis Mittwoch von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Am Donnerstag hat es von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Am Freitag hat es von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Das Frauenzentrum hat am Samstag, Sonntag

und an Feiertagen geschlossen.

Das Frauenzentrum ist unter folgender

Telefon-Nummer erreichbar:

01/408 70 66