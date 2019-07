Stadt hat neues "Frauenzentrum"

Mit der Eröffnung des „Stadt Wien Frauenzentrums“ in Rathausnähe wird die Rechts- und Sozialberatung des Frauenservice Wien erweitert und eine zentrale Anlaufstelle für Frauen geschaffen.

Wienerinnen erhalten dort kostenlose Erstberatung und Informationen. Expertinnen helfen bei Fragen zu Scheidung, Obsorge, Beruf und Familie, informieren bei finanziellen Problemen und über weiterführende Beratungs- und Unterstützungsangebote in der Stadt. Die Beratung erfolgt vertraulich und auf Wunsch anonym.

„Die Mitarbeiterinnen bieten juristische und psychologische Erstberatung an – und das in zentraler Lage in der Innenstadt und an fünf Tagen in der Woche. Wichtig ist, dass Frauen zu den Öffnungszeiten einfach vorbeikommen können – und sofort Unterstützung erhalten. Das zeigt einmal mehr: Wien ist die Stadt der Frauen“, so Frauenstadträtin Kathrin Gaal anlässlich der Eröffnung des „Stadt Wien Frauenzentrums“ am Donnerstag.

Workshop

In den neuen Räumlichkeiten werden zukünftig auch Workshops zum Empowerment, also Stärken, von Frauen und Mädchen angeboten. Außerdem sind kleinere Veranstaltungen in Kooperation mit dem Frauenservice Wien und frauenpolitischen Partnerinnen geplant. Die ersten geplanten Workshops des Frauenservice Wien ab Herbst werden zum Thema „DigiGirlPower” (also z.B. dem Erzählen von Geschichten in Form von Kurzfilmen) stattfinden.

Mehr Infos unter: frauenzentrum.wien.at