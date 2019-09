Wien: Neue Regelung für Lkws

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Vize-Bürgermeisterin Birgit Hebein gab bekannt,

dass Lkws ohne Abbiege-Assistenten nicht mehr

rechts abbiegen dürfen.

Ab dem Jahr 2021 gilt dieses Verbot für Lkws

mit mehr als 7,5 Tonnen Gewicht.

Eine Tonne wiegt 1000 Kilogramm.

Der Abbiege-Assistent ist eine Einrichtung

zur Sicherheit von Lkws.

Der Abbiege-Assistent erkennt Fußgänger, Rad-Fahrer oder

Moped-Fahrer, die sich in der Nähe vom Lkw befinden.

Durch ein Geräusch oder ein Zeichen wird der Lkw-Fahrer gewarnt,

damit er rechtzeitig bremsen kann.

Ein eigenes Verkehrs-Schild wird auf

das Abbiege-Verbot hinweisen.

Lkw-Besitzer bekommen in Österreich eine Geld-Unterstützung,

wenn sie einen Abbiege-Assistenten in ihren Lkw einbauen.

Auch in der gesamten Europäischen Union sind ab dem Jahr 2022

Abbiege-Assistenten für Lkws verpflichtend.