Wien: Immer mehr Geschäfte sperren zu

Im Moment stehen ungefähr

500 Geschäftsräume in Wien leer.

Vor 15 Jahren gab es noch mehr Geschäfte in Wien.

Immer mehr Geschäfte in Wien sperren zu,

weil viele Österreicher im Internet einkaufen,

statt in Geschäfte zu gehen.

Die Wiener Wirtschaftskammer versucht,

diese Entwicklung zu stoppen,

damit es wieder mehr Geschäfte in Wien gibt.

Die Wirtschaftskammer setzt sich für Rechte

von Unternehmern in Österreich ein.

Auf der Internet-Seite „Freie Lokale“ bietet

die Wiener Wirtschaftskammer

Geschäftsräume an, die leerstehen.

Jedes Jahr werden so ungefähr

300 Geschäftsräume wieder vermietet.

Wichtig findet die Wirtschaftskammer auch,

dass Geschäfte die im Erdgeschoß sind,

moderner umgestaltet werden.

Das ist wichtig, damit sich

die Menschen wohlfühlen

und dadurch mehr kaufen.

Deswegen hat die Wirtschaftskammer

eine Idee entwickelt.

Jeder Wiener Bezirk soll pro Jahr

einen bestimmten Geldbetrag bekommen,

um davon die Geschäfte im Erdgeschoß

neu zu gestalten.