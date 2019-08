Wien: Haltestellen von Straßenbahnen werden bepflanzt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Ab sofort werden bei 5 Haltestellen die Wände

und Dächern mit Kletter-Pflanzen begrünt.

Die Pflanzen werden in großen Töpfen

hinter den Haltestellen stehen.

Mit einem Gitter wachsen die Pflanzen

dann an der Wand aufs Dach hinauf.



Die Pflanzen an den Haltestellen sollen

vor allem für kältere Temperaturen sorgen.

Aber auch die Umgebung schaut so schöner aus.

Wenn neue Haltestellen gebaut werden,

sollen diese in Zukunft gleich bepflanzt werden.

Das ist günstiger als die Haltestellen später zu begrünen.



Die erste Haltestelle mit Pflanzen befindet sich

beim Schwedenplatz am Franz Josefs Kai.

Weitere Haltestellen sollen am Julius-Raab-Platz,

am Park-Ring, in der Vorgartenstaße, bei der

U-Bahn-Station Kriau und in der Stadiongasse stehen.