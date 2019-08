Wien: Größte Solar-Anlage wird auf dem Donauzentrum gebaut

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am Dach vom Donauzentrum im 22. Bezirk

wird die größte Solar-Anlage in Wien gebaut.

Das Donauzentrum ist das

größte Einkaufs-Zentrum in Wien.



Solar-Anlagen speichern durch Sonnen-Strahlen

Energie und wandeln sie in Strom um.

Das Benützen von Solar-Anlagen ist gut

für das Klima und die Umwelt.

Die Solar-Anlage soll bereits im Oktober 2019 funktionieren.

Die Solar-Anlage am Donauzentrum ist

ungefähr so groß wie ein Fußball-Feld.

Die Solar-Anlage kann jährlich so viel Strom

erzeugen wie ungefähr 250 Haushalte.



Das spart ungefähr 270 Tonnen Kohlen-Dioxid pro Jahr.

Kohlen-Dioxid wird mit CO2 abgekürzt.

CO2 ist schädlich für das Klima und die Umwelt.