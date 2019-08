Wiens größte Solaranlage entsteht am Dach des Donauzentrums

Noch mehr sauberen Strom für Wiens größtes Einkaufs- und Entertainment Zentrum: Das Donauzentrum setzt einen wichtigen Schritt in Sachen Klima- und Umweltschutz und errichtet am Dach des Gebäudes eine neue Photovoltaikanlage. Die Inbetriebnahme ist für Oktober geplant. Mit den 3.500 Paneelen können jährlich rund eine Million Kilowattstunden Solarstrom erzeugt werden. Das entspreche dem Stromverbrauch von 250 Durchschnittshaushalten und bringe 270 Tonnen CO2-Einsparung pro Jahr, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.