Wien: Fahr-Verbot für Eltern vor Volksschulen

Immer mehr Kinder werden von ihren Eltern

mit dem Auto zur Schule gefahren oder abgeholt.

Dies wollen viele Schulen in Wien nicht.

Es gibt nämlich immer wieder Verkehrs-Staus,

wenn Eltern ihre Kinder vor der Schule

aus- und einsteigen lassen.

Außerdem ist die Gefahr groß,

dass Unfälle passieren.

Seit November 2018 gibt es vor der Volksschule

in der Vereinsgasse im 2. Bezirk deshalb

ein Fahr-Verbot für die Eltern,

die ihre Kinder mit dem Auto in die Schule führen.

Ab Herbst 2019 soll es solche Fahr-Verbote

auch vor den Volksschulen in der Gilgegasse im 9. Bezirk,

in der Deckergasse im 12. Bezirk und

in der Fuchsröhrenstraße im 11. Bezirk geben.

Die Fahr-Verbote gelten 30 Minuten

vor Schulbeginn in der Früh und 30 Minuten,

bevor die Schule endet, am Nachmittag.