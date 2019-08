Wien: Erste Unterkunft für Obdachlose im 22. Bezirk

Link zum Original-KURIER-Artikel

Zum 1. Mal eröffnete eine Unterkunft

für Obdachlose links von der Donau.

Die Unterkunft befindet sich in der

Dr.-Otto-Neurath-Gasse 1 im 22. Bezirk.

Die Unterkunft wird bereits seit 2 Jahren

im Winter als Schutz für Obdachlose genutzt.

Seit dem 2. Mai 2019 hat die Unterkunft

auch tagsüber im Sommer geöffnet.

Es kommen täglich 50 bis 70 Menschen

in die Unterkunft.

Nur Menschen ab 18 Jahren

dürfen in die Unterkunft kommen.

Es gibt Platz für 70 Menschen.

Es gibt Ruheräume für Männer und Frauen.

Außerdem gibt es Duschen und Waschmaschinen.

In die Unterkunft kommen auch Sozialarbeiter,

die sich um die Obdachlosen kümmern.

Ein Sozial-Arbeiter ist eine Person

die sich um die Menschen kümmert,

die Hilfe in ihrem Leben brauchen.

Haustiere sind erlaubt.

Bis zum November hat es täglich

von 10 Uhr bis 17:30 Uhr geöffnet.