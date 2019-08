Nord light: Ein Obdach über der Donau

Ein Gruppe sitzt draußen im Hof auf einer weißen Garten-Garnitur aus Plastik. Die Stimmung ist gut, Dosenbier steht auf dem Tisch. Wie in den meisten Tageszentren für Obdachlose ist auch im „Nord light“ Alkohol „in sozial verträglichem Ausmaß“ erlaubt, wie das im Fachjargon heißt. Also drei Dosen Bier oder ein Tetrapack Wein. Kein Schnaps, nichts in Glasflaschen.

Und trotzdem ist die neue Obdachlosenunterkunft der Volkshilfe in der Dr.-Otto-Neurath-Gasse in Stadlau eine besondere.