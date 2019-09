Wien: Durch Fahrverbote sollen Schulwege sicherer werden

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Wien gibt es ein vorübergehendes

Fahrverbot auf einigen Straßen.

Grund für das Fahrverbot ist,

dass Schulwege sicherer werden sollen.

Die gesperrten Straßen werden

Schulstraßen genannt.

Seit dem Beginn von dem neuen

Schuljahr gibt es in Wien 4 Schulstraßen.

In einer Schulstraße gibt es 30 Minuten

vor dem Schul-Beginn

ein Fahrverbot für Autos.

Das Radfahren ist auf den Schulstraßen

aber weiterhin erlaubt.

Bei den Schulstraßen wird ein Schild

und auch eine Absperrung stehen.

Die Schulstraßen in Wien befinden sich

in der Gilgegasse im 9. Bezirk,

in der Deckergasse im 12. Bezirk und

in der Fuchsröhrengasse im 11. Bezirk.

Auf diesen Schulstraßen dürfen von 7:30 bis

8 Uhr keine Autos und Motorräder fahren.

Auf der Fuchsröhrengasse darf auch

zwischen 15:30 und 16 Uhr kein Auto fahren.

Andere Bundesländer, in denen es

Fahrverbote in der Nähe von Schulen gibt,

sind Salzburg, Tirol und Graz.