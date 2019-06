Wien: Döbling wird ab 1. Juli zur Park-Pickerl-Zone

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Wien gibt es immer weniger

kostenlose Parkplätze.

In den meisten Bezirken benötigt man

ein Park-Pickerl um dort länger parken zu dürfen.

Das Park-Pickerl ist ein Sticker,

den man auf die Innenseite

der Windschutz-Scheibe im Auto klebt.

Nur Menschen die im 19.Bezirk wohnen,

bekommen ein Park-Pickerl.

Sie müssen dafür bezahlen.



Ohne Park-Pickerl darf man höchstens

3 Stunden im 19. Bezirk parken.

Man muss aber Parkscheine kaufen,

ausfüllen und gut sichtbar ins Auto legen.

Sonst bekommt man eine Strafe.

Nur mit Park-Pickerl darf man

länger im 19. Bezirk parken.

Die Regelung gilt nicht auf den Parkplätzen

Kahlenberg, Leopoldsberg, und Cobenzl.

Dort wird man weiterhin gratis parken können.



Das sind die Wiener Bezirke,

in denen man kein Parkpickerl braucht:

13. Bezirk,

21. Bezirk,

22. Bezirk,

23. Bezirk,

und in Teilen vom 11. Bezirk