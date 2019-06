Ab Montag wird Wien-Döbling zur Parkpickerl-Zone

Wiens gebührenfreie Auto-Abstellareale werden ab kommender Woche wieder ein Stück weit kleiner: Ab Montag gilt nämlich in Döbling flächendeckende Kurzparkzone. Dann ist das Parken von 9.00 bis 19.00 Uhr kostenpflichtig. Die Parkdauer ist auf drei Stunden begrenzt. Damit sinkt die Zahl der Bezirke weiter, wo für das Parken des Autos nichts zu zahlen ist.

Die Entscheidung, ob in Döbling das Parkpickerl - so heißt die Plakette, die Anrainern in ihrem Wohnbezirk das Dauerparken ermöglicht - eingeführt werden soll, hat eine längere Geschichte und Diskussion hinter sich: Bei einer Bürgerbefragung im Jahr 2016 sprach sich noch eine knappe Mehrheit gegen die Einführung aus. Ein Jahr später plädierten der damalige Bezirksvorsteher Adi Tiller ( ÖVP) und später das Bezirksparlament doch für eine fast flächendeckende Einführung, allerdings nur von 14.00 bis 19.00 Uhr.