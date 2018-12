Wie geht's weiter? Pattstellung beim Hietzinger Parkpickerl

Die Vertreter der Pro-Parkpickerl-Initiative in Hietzing haben nun Sorge, dass sich bis zur nächsten Wahl in zwei Jahren nichts ändern wird. „Dabei ist die Situation vor allem in Alt-Hietzing jetzt schon schlimm“, sagt Steiner. Die Initiative hat in den vergangenen Wochen 1130 Unterschriften gesammelt. Dazu kommt ein Offener Brief von 36 Geschäftstreibenden.

Angesprochen auf diese Initiative verweist Bezirksvorsteherin Kobald auf das Ergebnis der zweiten Parkpickerl-Befragung im Frühjahr 2017. Dabei hatte sich die Mehrheit der Bewohner – „in allen Grätzeln, auch in Alt-Hietzing“ – gegen eine Parkraumbewirtschaftung ausgesprochen. „Wir können dieses Ergebnis nicht einfach ignorieren. Seitdem hat sich schließlich nichts Gravierendes verändert.“