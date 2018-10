Wien: Doch keine Beißkorb-Pflicht für gefährliche Hunde

Link zum Original-KURIER-Artikel

Ende September hat ein Hund einem kleinen Buben

in den Kopf gebissen.

Der Bub starb später an den Verletzungen.

Am 10. Oktober 2018 hat die Stadt Wien deswegen beschlossen,

dass das Gesetz für Tierhaltung noch 2018 strenger wird.

Unter anderem sollten alle gefährlichen Hunde einen

Beißkorb tragen und an der Leine geführt werden.

Am 19. Oktober 2018 wurde bekanntgegeben,

dass es in Zukunft keine strenge Beißkorb-Pflicht

für gefährliche Hunde geben wird.

Die anderen Punkte der geplanten Gesetzes-Änderung

sollen aber wie geplant beschlossen werden.

Die Grünen waren nämlich gegen eine strengere Beißkorb-Pflicht.

Die Politikerin der Grünen Madeleine Petrovic ist die Präsidentin

vom Wiener Tierschutz-Verein.

Petrovic meinte, dass das Tragen von einem Beißkorb für Hunde

nicht angenehm ist.

Dadurch werden sie erst recht wild.

Die Zuständigen wollen zu dem Thema Beißkorb

für gefährliche Hunde noch Experten fragen.