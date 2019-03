Wien: Die Rotenturmstraße wird umgebaut

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Rotenturmstraße, in der Wiener Innenstadt,

wird zu einer Begegnungszone umgebaut.

Eine Begegnungszone darf mit Autos befahren werden

und Fußgänger dürfen dort gehen.

Die Fußgänger haben aber vor den Autos Vorrang.

Das heißt, dass Autofahrer auf Fußgänger achten

müssen und stehen bleiben müssen,

wenn ein Fußgänger über die Straße gehen möchte.

Die Bauarbeiten starten am 3. Juni.

Einige Umbauarbeiten haben aber schon jetzt begonnen.

An manchen Stellen wird die Straße schon jetzt aufgegraben,

weil Leitungen unter der Erde getauscht werden.

Die neue Begegnungszone wird 11,1 Millionen Euro kosten.

Durch den Umbau der Rotenturmstraße

wird es dort mehr Platz zum Spazieren geben.

Außerdem werden die Schanigärten

der umliegenden Lokale neu gestaltet.

Schanigärten sind Sitzplätze, die draußen

vor dem jeweiligen Lokal liegen.

Es soll auch eine neue Allee

und einen Brunnen geben.

Alleen sind Straßen oder Wege,

bei denen auf beiden Seiten vom Weg, Bäume stehen.