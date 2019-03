Bauarbeiten in der Wiener Rotenturmstraße starten am 3. Juni

Die Rotenturmstraße in der Wiener Innenstadt wird, so viel ist bereits fix, zur Begegnungszone. Nun steht auch der Baubeginn fest: Ab 3. Juni wird offiziell gewerkt. Rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft soll die Verbindung zwischen Schweden- und Stephansplatz in neuem Glanz erstrahlen, wie im Büro der zuständigen Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) auf APA-Anfrage mitgeteilt wurde.

Tatsächlich wird auf der Rotenturmstraße aber schon jetzt gearbeitet. Für den Austausch von Einbauten und Leitungen wurde die Straße bereits mancherorts aufgegraben. Die eigentlichen Arbeiten für die Oberflächengestaltung folgen danach.

11,1 Millionen

Kosten wird die neue Begegnungszone - zu einer solchen wurde in der City etwa bereits die Herrengasse - 11,1 Mio. Euro, wobei sich auch private Partner beteiligen. Im Rathaus wird betont, dass der Wunsch betreffend eine Neugestaltung von den Wirtschaftstreibenden gekommen sei. Es hätten auch drei Veranstaltungen mit Anrainern stattgefunden. Eines der Ergebnisse des Verfahrens: Brunnen werden für die Kühlung der Passanten sorgen.

In der Rotenturmstraße wird es künftig mehr Platz zum Flanieren geben, auch die Schanigärtenbereiche werden neu gestaltet. Eine neue Allee ist ebenfalls Teil des Verkehrsberuhigungsprojekts.