Wien: Die Mülltrennung wird einfacher

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Wien werden die gelben und blauen Mülltonnen

zu einer Tonne zusammengefasst.

Die neue Mülltonne ist dann gelb und blau.

In Zukunft können Plastikflaschen,

Getränkekartons und auch Metall in

die gleiche Mülltonne geworfen werden.

Die blauen und gelben Mülltonnen werden

durch die gelb-blauen Tonnen ersetzt.

Dadurch soll die Mülltrennung für

Menschen in Wien leichter werden.

Außerdem werden so weniger

LKWs unterwegs sein,

die den Müll abholen.

Ungefähr 2 Wochen vor

der Umstellung wird ein Infoblatt

an alle Betroffene verschickt.

Mehr Informationen zur Mülltrennung

findet man auf der Internet-Seite:

www.abfall.wien.at