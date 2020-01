Wien: Die beliebtesten Vornamen für Babys

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Stadt Wien hat am 7. Jänner

eine Liste mit Baby-Namen veröffentlicht.

Auf der Liste steht,

wie die Wiener ihre Kinder im Jahr 2019 genannt haben.

Für Mädchen war der Name Anna am beliebtesten.

Auch der Name Sara war für Mädchen sehr beliebt.

Bei den Buben waren David und Maximilian die

beliebtesten Vornamen.

Auch der Name Alexander war sehr beliebt.

Früher waren die Namen Johann,

Karl, Christine und Helga beliebt.

Diese Namen sind heute nicht mehr so beliebt.