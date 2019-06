Wien: Der 8. Bezirk soll barrierefrei werden

Link zum Original-KURIER-Artikel

Weniger als die Hälfte der Geschäfte

auf den Einkaufs-Straßen in Wien

sind barrierefrei zugänglich.

Das hat eine Untersuchung gezeigt.

Barrierefrei heißt ohne Hindernis.

Stufen, zu enge Eingänge,

fehlende Haltegriffe oder

fehlende Beleuchtung können

für Menschen mit Behinderung

ein Hindernis ein.



Solche Hindernisse gibt es in

barrierefreien Gebäuden

und Geschäften nicht.

In der Josefstädter Straße

zum Beispiel sind die Gebäude

und Geschäfte sehr wenig barrierefrei.

Der 8. Bezirk will das nun ändern.

Der 8. Bezirk will ein Vorbild

für Barriere-Freiheit werden.

Durch ein Projekt will man Gebäude und

Geschäfte im 8. Bezirk barrierefrei machen.



Das ist gut für blinde und gehörlose Menschen,

Menschen in Rollstühlen, ältere Menschen

und Eltern mit Kinderwägen.

Aber auch Menschen mit Verletzungen

wie einen Gipsfuß können sich

über mehr Barriere-Freiheit freuen.

Im Kindermoden-Feschäft „Pabagei“

in der Josefstädter Straße wurde deshalb

bereits eine Rampe aufgestellt.