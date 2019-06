Die Josefstadt will Barrieren abbauen

Erbaut wurde das Haus in der Josefstädter Straße, in dem Eszter Szabolcs ihr Kindermodengeschäft „Pabagei“ führt, in den 1960er-Jahren. Und es sieht damit ungefähr so aus wie viele andere Gebäude in der Wiener Innenstadt: Sie liegen an abschüssigen Straßen, hab en verwinkelte Grundrisse oder fallen gar unter den Denkmalschutz.

Das Gedäude barrierefrei umzubauen, ist damit heikel und teuer. Oft – wie im Fall von Eszter Sabolcs – zeigen Hauseigentümer nicht zuletzt deshalb wenig Interesse an einem Umbau.

Die Josefstadt will nun zu einem Vorzeigebezirk in Sachen Barrierefreiheit werden. Eine Projektgruppe rund um den Wirtschaftskammer-Bezirksobmann Wolfgang Primisser will mit den Unternehmen Lösungen erarbeiten. Der Bezirk und die Mobilitätsagentur unterstützen dabei.

Für die Initative ist es höchste Zeit – das belegen Studien immer wieder: So sind weniger als die Hälfte – konkret 44,6 Prozent – der Geschäfte auf den großen Wiener Einkaufsstraßen für alle Menschen barrierfrei zugänglich. Das ergab eine Studie des ÖZIV (Bundesverband für Menschen mit Behinderung) Anfang des Jahres. Nicht nur der Prozentsatz ist ernüchternd, auch die Entwicklung ist es: Bei der Vorgängerstudie im Jahr 2016 waren 44,5 Prozent der Geschäfte barrierefrei. Das ergibt eine Verbesserung von 0,1 Prozentpunkten.