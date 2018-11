Wien: Das sind die neuen Gesetze für Hunde-Besitzer

Link zum Original-KURIER-Artikel

Ende September wurde ein kleiner Bub

von einem Hund in den Kopf gebissen.

Der Bub starb später an den Verletzungen.

Die Stadt Wien hat deswegen beschlossen,

dass das Gesetz für Tierhaltung

noch im Jahr 2018 geändert wird.

Im geplanten Gesetz war unter anderem eine

Beißkorb-Pflicht für gefährliche Hunde vorgesehen.

Außerdem war eine Leinen-Pflicht

für gefährliche Hunde geplant.

Die Grünen waren aber

gegen eine strengere Beißkorb-Pflicht.

Madeleine Petrovic ist eine Politikerin der Grünen.

Sie ist auch die Präsidentin vom Wiener Tierschutz-Verein.

Petrovic meinte, dass das Tragen von einem Beißkorb

für den Hund nicht angenehm ist.

Sie sagte auch, dass Hunde

dadurch erst recht wild werden.

Deswegen wurde eine Beißkorb-Pflicht

für gefährliche Hunde vorerst nicht beschlossen.

Die Stadt Wien und die Grünen

haben zu dem Thema auch Experten befragt.

Die Stadt Wien hat sich mit den Grünen

auf eine Beißkorb- und Leinen-Pflicht

für gefährliche Hunde geeinigt.

Von dieser Regelung ausgenommen

sind Therapiehunde, Hunde für blinde Menschen,

Rettungshunde und Hunde der Polizei.

Es gibt auch eine Ausnahme für sehr gut erzogene

und folgsame Hunde, die älter als 3 Jahre sind.

Hunde-Besitzer können in Zukunft eine Ausbildung machen,

damit ihr Hund keinen Beißkorb tragen muss.

Am Ende dieser Ausbildung müssen sie

vor einer Experten-Gruppe eine Prüfung machen.

Ab 1. Juli 2019 müssen Hunde-Besitzer

einen Kurs besuchen,

wo sie alles über Hunde lernen.

So eine Regelung gibt es bereits in Oberösterreich.

Im neuen Gesetz steht auch, dass die Alkohol-Grenze

für Hunde-Besitzer, die mit ihrem Hund auf der Straße

spazieren gehen, bei 0,5 Promille liegt.

In Promille gibt man den Alkohol-Gehalt

im Blut von einem Menschen an.

Wer seinen gefährlichen Hund

an jemanden ohne Hunde-Führerschein weitergibt,

muss in Zukunft 200 Euro Geld-Strafe zahlen.

Ein Hunde-Führerschein ist ein Nachweis dafür,

dass der Besitzer richtig mit dem Hund umgehen kann.

Hunde-Experten oder auch der Wiener Tierschutz-Verein

finden das neue Tierschutz-Gesetz nicht gut.

Es gibt in dem neuen Gesetz nämlich einen Absatz,

der es erlaubt, Hunde zu töten, wenn sie selbst

einen Menschen verletzt oder getötet haben.

Es wurde auch beschlossen, dass es ab 2019 verboten ist,

Hunde- und Katzenwelpen in Zoo-Geschäften zu halten.

Der Verkauf bleibt aber weiterhin erlaubt.

Die Tierschutz-Organisation „Vier Pfoten“ warnt davor,

dass die Tier-Welpen dadurch in Zukunft

heimlich verkauft werden könnten.

Die einzige Lösung ist für sie

ein Haltungs- und Verkaufs-Verbot.