Wien: Das Behandlungs-Angebot für alkoholkranke Menschen wird erweitert

In Wien sind zwischen 35 000

und 75 000 Menschen alkoholsüchtig.

Seit dem Jahr 2014 gibt in Wien

das Behandlungs-Programm

„Alkohol. Leben können“.

Das Programm ist für

alkoholkranke Menschen gratis.

Mit dem Behandlungs-Programm wird schon

in verschiedenen Einrichtungen,

wie zum Beispiel im „Schweizer Haus Hadersdorf“,

im 14. Wiener Bezirk, gearbeitet.

Dort werden seit dem Jahr 2014,

jedes Jahr ungefähr 6 500 Personen,

im Alter von 17 Jahren bis 80 Jahren behandelt.

Durch mehr Förderung können in Zukunft bis zu

2 000 Menschen mehr pro Jahr mehr versorgt werden.

Das Programm ermöglicht alkoholkranken Menschen

einen einfachen Zugang zur Behandlung.

Das Arbeitsleben der alkoholkranken Menschen

wird genauso berücksichtig, wie ihre Wohnsituation

und ihre Familien-Situation.

Die Stadt Wien entschied deshalb,

dass das Programm „Alkohol. Leben können“

in Zukunft ein fester Bestandteil

vom Behandlungs-Angebot wird.