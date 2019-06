Wien: Begegnungs-Zone und neue Strecke für 13A in der Neubaugasse

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 24. Juni 2019 wurde ein Projekt

zur Begegnungs-Zone in der

Neubaugasse im 7. Bezirk präsentiert.

Die Neubaugasse wird ab Herbst 2020

zur Begegnungs-Zone für

Autos, Radfahrer und Fußgänger.

Auch die Buslinie 13A wird durch

die Begegnungs-Zone fahren.



Begegnungs-Zone Neubaugasse



In einer Begegnungs-Zone dürfen Autos

und Radfahrer fahren und

Fußgänger dürfen dort gehen.

Fußgänger haben aber Vorrang.

Das heißt, dass Autofahrer und Radfaher

auf Fußgänger achten müssen.

Das bedeutet zum Beispiel, dass Autos

und Radfahrer stehen bleiben müssen,

wenn ein Fußgänger über die Straße gehen möchte.

In der Neubaugasse kann es sehr heiß werden.

In der Begegnungs-Zone wird es

deshalb auch Pflanzen geben.

Die Pflanzen sollen helfen,

dass es in der Neubaugasse kühler ist.

Neue Strecke für den 13A

Es wurde auch festgelegt,

dass die Buslinie 13A ab Herbst 2020

in beide Richtungen fährt.

Auch der Bus darf nur noch mit 20 km/h

durch die Neubaugasse fahren.

Der 13A fährt von der Mariahilfer Straße

bis zur Burggasse.

Bei der Haltestelle Amerlingstraße

kann man in die U3 umsteigen.