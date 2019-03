Wien: Am Zentral-Friedhof werden bald 2 Laufstrecken eröffnet

Link zum Original-KURIER-Artikel

Immer mehr Menschen benutzen gerne

ruhige Orte zum Laufen und Spazieren.

Deswegen hat der Wiener Zentral-Friedhof

ein neues Angebot entwickelt.

Am 25. Mai 2019 eröffnen dort 2 Laufstrecken.

Die 2 Strecken heißen „Silent Running“.

Das ist Englisch und bedeutet „Stilles Laufen“.

Der Name für die Laufstrecken hat

seine eigene Bedeutung.

„Silent Running“ soll daran erinnern,

dass der Friedhof ein besonderer Ort der Ruhe ist.

Außerdem soll der Name bewusst machen,

dass viele verstorbene Menschen

auf dem Friedhof begraben sind.

Eine Tafel mit den Laufstrecken und weiteren Infos

befindet sich im Eingangsbereich.

Am 8. März 2019 wurde die Tafel

mit den Laufstrecken enthüllt.

Am 25. Mai 2019 findet das Fest

für die Eröffnung der Laufstrecken statt.

Damit findet auch die erste

Lauf-Veranstaltung in der Geschichte

von Wien, am Zentral-Friedhof, statt.

Das Geld, dass durch die Veranstaltung

gesammelt wird, wird gespendet.

Das Fest findet am 25. Mai 2019, ab halb 11 statt.

Man kann sich ab 11. März 2019

für die Veranstaltung anmelden.

Mehr Infos gibt es auf dieser

Internet-Seite: http://www.wienlaeuft.at/