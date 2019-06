Wien: Am Stephansplatz werden die Toiletten erneuert

Link zum Original-KURIER-Artikel

In der U-Bahn-Station Stephansplatz

wird die öffentliche Toilette umgebaut.

Der Umbau hat am 17. Juni 2019 begonnen.

Auch an der U-Bahn-Station Praterstern

werden die Toiletten umgebaut.

Das wird aber erst passieren,

wenn der Umbau am

Stephansplatz fertig ist.

Der Umbau soll jeweils

ungefähr 3 Monate dauern.

Während der Umbau-Arbeiten

am Stephansplatz und nachher

am Praterstern kann aber man in den anderen

U-Bahn-Stationen noch auf Toilette gehen.

Die öffentlichen Toiletten dort

sind weiterhin zugänglich.



Die Toiletten werden neu gestaltet..

Es soll Damen- und Herren-WC-Kabinen geben.

Außerdem soll es Urinale geben,

die mehr Wasser sparen als bisher.

Eine Kabine für Eltern und ihre Kinder und

auch einen Baby-Wickelraum soll es

außerdem ab dem Umbau geben.

Eine Toilette für Menschen mit Behinderungen

soll dann ebenfalls da sein.