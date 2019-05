Wien: Am 16. Mai werden Taxi-Fahrer streiken

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 16. Mai 2019 werden

2 000 Taxi-Fahrer in Wien streiken.

Bei einem Streik tut man eine gewisse

Tätigkeit für längere Zeit nicht mehr.

Wenn man streikt, ist das Ziel meistens,

dass sich etwas ändern soll.

Grund für den Streik von den Taxi-Fahrern

ist ein geplantes Gesetz.

Das geplante Gesetz fordert zum Beispiel,

dass alle Fahrer deutsch sprechen und

einen Taxi-Schein haben müssen.

Das gilt für Taxis, Uber

und andere Fahrdienste.

Außerdem soll Uber genauso viel

kosten wie normale Taxis.

Uber ist ein Unternehmen aus Amerika,

dass in vielen Städten weltweit

für wenig Geld Fahrten anbietet.

Die neue Regelung ist an sich

gut für die Taxi-Fahrer.

Vertreter von den Taxi-Fahrern sind aber besorgt,

dass das Gesetz vielleicht nicht umgesetzt wird.

Deswegen streiken die Taxi-Fahrer.

Laut dem Demo-Organisator Irfan Kuna

werden sich am 16. Mai

ungefähr 2 000 Taxi-Fahrer

in Wien in der Arbeiterstrandbadstraße

im 22. Bezirk versammeln.

Von dort an fahren sie gemeinsam zum Rathausplatz,

Parlament und auf den Heldenplatz.

Um ein Durcheinander zu vermeiden,

wird aber nur ein kleiner Teil der Fahrer

in die Innenstadt fahren.



Wenn man selbst mit dem Auto unterwegs ist,

sollte man ab 12:30 diese Orte vermeiden:



Arbeiterstrandbadstraße – Wagramer Straße –

Reichsbrücke – A22 bis zur Praterbrücke – Ring –

Südosttangente – S1 – Filmreichstraße.