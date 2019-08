Wien: Ab 2. September wird es eine neue Straßenbahn-Linie geben

Link zum Original-KURIER-Artikel

Mit dem Schulbeginn wird es eine

neue Straßenbahn-Linie geben.

Ab 2. September 2019 wird die neue

Straßenbahn-Linie 11 in Wien fahren.

Die Straßenbahn-Linie 11 ist dann

die ängste Linie in Wien.

Sie wird vom Otto-Probst-Platz im

10. Bezirk bis nach Kaiserebersdorf

im 11. Bezirk fahren.



Die Straßenbahn-Linie soll es

einfacher machen, zwischen den

zwei Bezirken zu fahren.

Auch die Straßenbahn-Linie 71 soll

zu Schulbeginn verlängert werden.

Die Straßenbahn-Linie 71 wird dann

bis Kaiserebersdorf verlängert.

Damit wird es einfacher sein,

aus dem 11. Bezirk in die Innenstadt

von Wien zu gelangen.

Im Jahr 2020 soll es in der

Straßenbahn-Linie 11 auch klimatisiert sein.

Außerdem sollen barrierefreie Flexity-Modelle

von der Straßenbahn verfügbar sein.

Durch das Flexity-Modell soll es einfacher

für Menschen mit Behinderungen sein,

in die Straßenbahn einsteigen

und aussteigen zu können.