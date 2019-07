Wie schützt man sich richtig vor Gelsen?

Link zum Original-KURIER-Artikel

An Sommer-Abenden nerven Gelsen ganz besonders.

Wie man sich wirkungsvoll vor ihnen schütz,

wissen die Meisten nicht.

Natürlicher Schutz



Gelsen mögen die Düfte von den

Pflanzen Zitronenmelisse, Katzenminze,

Rosmarin und Lavendel nicht.

Sie mögen außerdem keine

Tomatenpflanzen.

Gelsen legen ihre Eier sehr gerne

zum Beispiel in Regentonnen.

Wenn man Larven in Behältern

mit Wasser entdeckt, sollte

man die Behälter ausleeren.



Man kann auch spezielle Tabletten

in die Regentonne geben.

In den Tabletten sind Bakterien,

die die Gelsen-Larven töten

Die Tabletten kann man im Garten

ohne Bedenken verwenden.

Man kann sie im Baumarkt kaufen.

Wenn man zum Beispiel einen Teich hat,

der sehr natürlich ist, mit Pflanzen rundherum,

dann hat man das Problem

mit den Larven meistens nicht.

In der Natur werden die Larven nämlich

von anderen Insekten aufgefressen.

Viele Firmen verkaufen teure

Schutzmittel gegen Gelsen.

Sie wissen, dass viele Menschen

unter den Gelsen leiden.

Leider helfen die Mittel oft nicht ausreichend.

Gelsenkerzen alleine helfen

zum Beispiel nicht zuverlässig.

Wenn eine Gelsenkerze am Tisch steht,

reicht ihre Wirkung nicht aus, um auch

die Beine vor Stichen zu schützen.

Damit die Gelsen nicht zur Haut kommen,

hilft es, sich mit Anti-Gelsen-Spray einzusprühen

oder lange Kleidung anzuziehen.

Wer trotzdem von Gelsen gestochen wird,

sollte vor allem nicht kratzen.

Wenn man trotzdem kratzt,

kann sich der Stich entzünden.