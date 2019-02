Wie Schmerzen bei Demenzkranken leichter erkannt werden können

Link zum Original-KURIER-Artikel

Schmerzen bei Demenzkranken

werden häufig missverstanden.

Demenz ist eine Krankheit, bei der man

langsam seine geistigen Fähigkeiten verliert.

Davon ist das Denken, Erinnern

und Orientieren betroffen.

An Demenz leiden vor allem ältere Menschen.

Es ist schwer zu erkennen,

ob Demenzkranke Schmerzen haben.

Die Betroffenen können sich oft

nicht mehr so gut ausdrücken.

Bei Demenzkranken werden Zustände wie Unruhe,

Aggression, psychische Probleme, oder wenn sie

aufhören zu essen, oft als Zeichen ihrer Erkrankung gedeutet.

Dieses Zustände müssen aber nicht immer

ein Anzeichen von der Erkrankung sein.

Sie können auch Anzeichen dafür sein,

dass der Betroffene Schmerzen hat.

Meist werden die älteren Patienten nur beruhigt.

Dass sie an Schmerzen leiden, wird oft nicht erkannt.



Wenn man nicht weiß, dass der Patient Schmerzen hat,

ist es schwer ihn zu behandeln.

Weil ihre Beschwerden oft nicht als Schmerzen erkannt

werden, werden Demenzkranke anders behandelt.

Demenzpatienten erhalten weniger Schmerzmittel als

Patienten, die keine Demenz haben.

Das zeigen Untersuchungen.

Auch bei Operationen von Demenzkranken

wird weniger Morphin eingesetzt.

Morphin ist ein starkes Schmerzmittel.



Mit der sogenannten „BESD-Skala“

soll nun besser beurteilt werden können,

ob Demenzkranke unter Schmerzen leiden.

BESD ist die Abkürzung für Beurteilung

von Schmerz bei Demenz.

Bei leichten Formen von Demenz reichen

einfache Fragen aus, um den Schmerz zu erkennen.

Bei schwerer Demenz werden Veränderungen

im Gesicht der Patienten, ihre Körperstellung,

ihre Atmung und ihre Reaktion auf Trost beobachtet.

Dann werden diese Veränderungen mit

einem Punkte-System ausgewertet

Je höher dabei die Zahl im Punkte-System ist,

umso höher ist die Wahrscheinlichkeit,

dass der Demenzkranke Schmerzen hat.

Im Zweifelsfall wird der Patient

mit Schmerzmitteln behandelt.

Musiktherapie und persönliche Gespräche

können die Lebens-Situation von

Schmerzpatienten zusätzlich verbessern.

Je älter Menschen werden, desto öfter haben sie Schmerzen.

Derzeit leben 130 000 Demenzkranke in Österreich.

Im Jahr 2050 soll es doppelt so viele

Demenzkranke in Österreich geben.