Wie österreichische Kälber beim Transport leiden

Der „Verein gegen Tierfabriken“ fand heraus, was mit

österreichischen Kälbern passiert, die ins Ausland kommen.

Sie filmten zuerst einen Tier-Transport nach Spanien.

Der Transport nach Spanien dauerte 21 Stunden.

Die Kälber waren erst zwischen 2 und 4 Wochen alt.

Außerdem hatten die Kälber nicht genug zu trinken.

Von Spanien wurden sie mit einem Schiff 2 Wochen

lang in den Libanon gebracht.

Als die Kälber dort ankamen, wurden sie kurz darauf

bei vollem Bewusstsein geschlachtet.

In Österreich wäre das verboten.

Der Verein gegen Tierfabriken gibt vor allem den

Milch-Herstellern und den Kunden die Schuld an

solchen Zuständen.

Die Kühe müssen immer mehr Milch geben,

weil die Kunden so viel Milch kaufen.

Männliche Kälber werden dann ins Ausland gebracht,

weil sie keine Milch geben können.

Der österreichische Gesundheitsminister will,

dass sich etwas ändert.

Deshalb ist ein EU-Treffen am 17. März geplant.

Daran nehmen zuständige Politiker und Tierschützer teil.

Bei dem Treffen sollen unter anderem die EU-Gesetze

zum Tierschutz überprüft und geändert werden.