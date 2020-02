Wie man sich vor dem Corona-Virus schützen kann

Link zum Original-KURIER-Artikel



Im Dezember 2019 erkrankten viele Menschen

in China am Corona-Virus.

Das Corona-Virus verursacht eine

Lungen-Krankheit beim Menschen.

Die Anzeichen für den Corona-Virus können

Fieber, Husten und Atemnot sein.

Mittlerweile sind auch schon

einige Menschen in Europa erkrankt.

Hier ein paar einfache und wirksame Tipps,

wie man sich vor einer Ansteckung

mit dem Corona-Virus schützen kann:



Richtiges Händewaschen

Man sollte sich mehrere Male am Tag

die Hände 20-30 Sekunden lang mit

Wasser und Seife waschen.

Für Unterwegs kann man ein Desinfektionsmittel

für die Hände verwenden.

Desinfektionsmittel töten Keime auf den Händen ab.



Wie man richtig hustet und niest

Man sollte in ein Papier-Taschentuch

husten oder niesen.

Wenn man kein Papier-Taschentuch mit hat,

dann sollte man in den Ellbogen

niesen oder husten.

Papier-Taschentücher soll man

außerdem oft wechseln.



Was man tun sollte,

wenn man Krankheits-Anzeichen hat

Am besten ist, man bleibt zuhause und ruft die

Gesundheits-Beratung unter

der Telefon-Nummer: 1450 an.

Am Telefon bekommt man dann weitere

Auskünfte oder Anweisungen.

Auf der Internetseite für Gesundheit

und Ernährung gibt es weitere Infos:

https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/