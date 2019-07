Wie man schlechten Geruch aus dem Kühlschrank los wird

Link zum Original-KURIER- Artikel

Man sollte die Kühlschranktür

nicht zu oft öffnen und schließen.

So kann man Energie sparen und

die Lebensmittel in der Nähe von der Tür halten länger.

Warme Speisen, sollte man abkühlen lassen,

bevor man sie in den Kühlschrank gibt.

Der Kühlschrank benötigt sonst nämlich mehr Energie,

um seine kühle Temperatur zu halten.



Lebensmittel halten nicht so lang,

wenn Kühlschränke zu warm sind.

Dann kann es auch zu schlechten Gerüchen

im Kühlschrank kommen.

Man kann gegen den schlechten Geruch

einen halben Apfel oder eine halbe Kartoffel

in den Kühlschrank legen.

Eine kleine Schüssel Kaffeepulver oder

Kaffeebohnen können auch helfen.



Wenn der Kühlschrank schmutzig ist,

kann das bedeuten, dass die Lebensmittel

nicht so lange halten.

Wenn man den Kühlschrank putzt,

nimmt man am besten warmes Wasser

mit Essig oder Zitronensäure

Man sollte auf die einzellnen Teile vom

Kühlschrank nicht vergessen

und diese auch putzen.