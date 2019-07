Wie man mit einem Fünfer im Zeugnis umgehen kann

Link zum Original-KURIER-Artikel

Viele Eltern machen sich Sorgen,

wenn das Kind, einen Fünfer im Zeugnis hat.

Hier sind Tipps wie man damit umgeht

und die Nachprüfung schaffen kann.



Sollen Eltern schimpfen oder trösten?



Wenn ein Kind einen Fünfer im Zeugnis hat,

machen sich die Eltern oft Sorgen.

Dadurch steht das Kind unter Druck.

Einige Kinder haben Angst,

mit einem Fünfer nach Hause zu kommen.

Sie befürchten, dass sie bestraft werden.

Es ist nicht gut, wenn die Eltern den Kindern,

wegen einem Fünfer im Zeugnis,

jeden Spaßin den Ferien verbieten.

Die meisten Schüler sehen die Nachprüfung

schon als Strafe.

Wenn ein Schüler einen Fünfer

im Jahres-Zeugnis hat,

kann er im Herbst eine Nachprüfung

in diesem Fach machen.

Wenn er die Nachprüfung geschafft hat,

kann der Schüler in die nächsten Klasse gehen.

Schüler, die eine Nachprüfung

machen müssen, freuen sich über

die Unterstützung von ihren Eltern.



Lern-Seiten im Internet:



Viele Schüler nutzen die Internetseite

YouTube zum Lernen.

Stattdessen könnten Schüler aber auch

auf richtige Lernseiten gehen.

Dort wird der Stoff zum Lernen gut erklärt.

Auf der Internetseite: www.lms.at,

gibt es viele Aufgaben und Hilfe dazu.



Ferien:



Am Beginn der Ferien sollten Schüler

die Möglichkeit haben, sich zu erholen.

Mindestens 3 Wochen sollten sie

dafür Zeit haben.

Spätestens im August sollte dann

begonnen werden, zu lernen.

Man sollte sich die Lernzeit gut einteilen,

damit man am Wochenende auch freie Tage hat.

Zum Schluss sollte man den Stoff

noch einmal durchgehen.

Gut ist es auch wenn Schüler sich von jemanden

abprüfen lassen, zum Beispiel von den Eltern.



Lernen:

Beim Lernen ist es sehr wichtig,

dass Schüler einen angehnehmen Arbeitsplatz haben.

Alles was der Schüler braucht,

wie Bücher, Schreibzeug und ein Glas Wasser,

sollte am Tisch stehen.

So hat der Schüler keinen Grund,

den Arbeitsplatz zu verlassen

und kann sich auf das Lernen konzentrieren.

Die beste Zeit zum Lernen

ist am Vormittag.

Nachdem man 30 Minuten gelernt hat,

sollte man eine Pause machen.

Mit dem Handy oder dem Fernseher

sollte man sich während der Pause

nicht beschäftigen.

Das bringt das Gelernte durcheinander.

Man sollte täglich nicht länger

als 4 Stunden lernen.



Wenn es gute Gründe gibt, kann man

einen Widerspruch einlegen:



Wer den Fünfer im Zeugnis nicht gerecht findet,

kann einen Widerspruch einlegen.

Einen Widerspruch kann man innerhalb

von 5 Tagen nach dem Bescheid einlegen.

Mit einem Widerspruch drückt man aus,

dass man eine Entscheidung

nicht akzeptieren möchte.

Wenn es gute Gründe für den Wiederspruch gibt,

kann die Note noch geändert werden.

Dabei hat man die besten Chancen

wenn der Lehrer einen Fehler gemacht hat.

Wer aber zum Beispiel im

Widerspruch angibt, dass der Unterricht

schlecht war, wird wenig Erfolg haben.

Bei einem Widerspruch kommt es häufig

zum Gespräch mit Eltern,

Lehrern und Schul-Leitung.

Das Gespräch sollte man

als Beratungs-Gespräch nutzen.

Dabei bespricht man mit Kind und Eltern,

wie es in der Zukunft weitergehen könnte.