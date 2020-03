Wie man Haustiere daheim gut beschäftigt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Viele Tierbesitzer sind momentan

mehr zuhause als sonst, weil sie

zum Beispiel im Home-Office arbeiten.

Diese Zeit kann genutzt werden,

um sich mehr mit seinem Haustier zu beschäftigen.

Die Tierschutz-Organisation „Vier Pfoten“ zeigt,

wie man sein Tier mit Spielen gut beschäftigen kann.

Auch Kinder können diese Spiele mit dem Haustier spielen.



Für Hunde gibt es zum Beispiel Suchspiele mit

Spielzeugen und Belohnungen.

Es gibt auch Hindernis-Läufe,

die man in der Wohnung mit Hunden machen kann.

Man kann Hunden außerdem nicht nur Befehle

wie „Sitz“ oder „Platz“ beibringen, sondern auch

neue Wörter wie „Teddy“ oder „Ball“.

So kann der Hund sogar beim Aufräumen helfen,

indem er sein Spielzeug selbst in die Kiste legt.

Für Katzen gibt es zum Beispiel Angelspiele

oder Laserpunkt-Spiele.

Für kleine Haustiere sind Versteckspiele

und Hindernis-Läufe gut geeignet.

Auf folgender Internetseite findet man

Spiele für Haustiere:

https://www.vier-pfoten.at/unsere-geschichten/

publikationen/haustiere-beschaeftigen