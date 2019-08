Wie man am besten mit dem Rauchen aufhören kann

Link zum Original-KURIER-Artikel

Es gibt viele Gründe, warum man

mit dem Rauchen aufhören will.

Dazu zählen kein Geld oder

die Angst vor dem Lungenkrebs.

Das allein reicht aber nicht,

um mit dem Rauchen aufzuhören.

Obwohl es schwierig ist,

kann man mit dem Rauchen aufhören.



Für einen guten Beginn sollte man

sich ein genaues Datum festlegen.

Man sollte dafür vorher schon Feuerzeuge,

Aschenbecher und Zigaretten wegwerfen.

Außerdem sollte man sich vorher auch schon

Hilfsmittel wie Nikotin-Kaugummis oder

Nikotin-Pflaster besorgen.

Wenn man wirklich mit dem Rauchen aufhören will,

muss man seine Gewohnheiten ändern.

Anstatt in der Früh einen Kaffee zu trinken und

eine Zigarette zu rauchen, kann man auch einen

Tee trinken oder einen Spaziergang machen.



Um in der Zukunft Nichtraucher zu bleiben,

kann es helfen aufzuschreiben,

wie lange man schon Nichtraucher ist

und wieviel Geld man dadurch gespart hat.

Wenn man sich für das Geld,

dass man gespart hat,

dann etwas Schönes kaufen kann,

motiviert das zusätzlich.

Es motiviert aber auch,

wenn man der Familie und Freunden Bescheid sagt,

dass man mit dem Rauchen aufhören möchte.

So wird man weniger zum Rauchen verleitet.



Mit dem Rauchen aufzuhören ist gar nicht so einfach.

Wenn man mit dem Rauchen aufhört,

kann es sein, dass man dann schlechte Laune

oder Probleme beim Schlafen hat.

Außerdem kann es sein, dass man schneller wütend wird.

Ein Leben ohne Zigarette ist aber gut für die Gesundheit.

Schon 20 Minuten nach einer Zigarette,

sinken der Puls und der Blutdruck auf normal Werte.

Nach 1 Jahr sinkt das Risiko,

einen Herzinfarkt zu bekommen um die Hälfte.

Der Körper braucht ungefähr 15 Jahre,

bis er sich komplett erholt hat.



Viele Menschen haben Angst,

wieder mit dem Rauchen anzufangen.

Die Wahrscheinlichkeit dafür

wird aber mit der Zeit weniger.

Auch wenn man einmal wieder

eine Zigarette raucht, heißt das nicht,

dass man sofort wieder mit dem Rauchen anfängt.