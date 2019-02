Wie LKW-Unfälle verhindert werden können

Link zum Original-KURIER-Artikel

Ein 9-Jähriger wurde vor kurzem

von einem LKW angefahren und getötet.

Der Vorfall brachte Menschen dazu,

eine Unterschriften-Aktion zu starten.

Diese soll bewirken, dass LKWs in Zukunft

einen Abbiege-Assistenten eingebaut haben sollen.

Mit der Abbiege-Assistenz können

LKW-Fahrer Bereiche sehen, die sie

während der Fahrt sonst nicht sehen können.

Bei der Unterschiften-Aktion wurden innerhalb

von 2 Wochen fast 40 000 Unterschriften gesammelt.

Auch die Wirtschaftskammer,

der Verkehrsclub Österreich und

die TU Wien unterstützen die Aktion.

Der Verkehrs-Minister Norbert Hofer

reagierte ebenfalls auf die

Unterschriften-Aktion und sprach darüber.

Die EU hat vor, erst im Jahr 2024

den Abbiege-Assistent in alle LKWs einbauen zu lassen.

Die Systeme können sehr teuer sein,

aber sie sind in vielen neuen LKWs bereits eingebaut.

Es muss noch besprochen werden,

wie das System in ältere LKWs

eingebaut werden kann.