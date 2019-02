"Toter Winkel": Wie Unfälle verhindert werden können

Wie reagiert Verkehrsminister Hofer?

Verkehrsminister Norbert Hofer reagierte auf die immer lauter werdenden Forderungen und äußerte sich am Montag. Er wolle in einer Woche zu einem Lkw-Sicherheitsgipfel laden. „Die EU plant die verpflichtende Ausrüstung neuer Lkw mit diesem Assistenz-System erst im Jahr 2024. Ich möchte gemeinsam mit den Experten, Interessensvertretungen, Technikern und Politikern hier den Status quo diskutieren und zu konkreten Lösungen kommen, um Österreich als Vorreiter-Land zu positionieren", kündigte Hofer an.