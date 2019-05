Wie Lehrer mit ihren Schülern gesetzlich umgehen dürfen

Link zum Original-KURIER-Artikel



In der Schule lernen die Schüler im Kleinen,

was in der Welt im Großen auf sie wartet.

Dabei helfen ihnen die Lehrer.

Manchmal kommt es aber zu Problemen

und der Lehrer muss den Schüler bestrafen.

Was in der Schule gesetzlich erlaubt ist,

das beschreibt das Schulunterrichts-Gesetz.

Im Schulunterrichts-Gesetz steht zum Beispiel,

dass Nachsitzen verboten ist.

Auch darf der Lehrer nicht die ganze Klasse bestrafen,

wenn nur ein einzelner Schüler Probleme macht.

Es ist aber erlaubt,

die Schüler den verpassten Unterrichts-Stoff

am Nachmittag nachlernen zu lassen.

Außerdem darf man niemanden beschimpfen.

Körperliche Gewalt wie Anspucken

oder sich gegenseitig zu stoßen,

ist ganz klar verboten.



Wenn man diese Regeln nicht einhält,

kann man vom Lehrer ermahnt werden.

Hilft das nicht, verwarnt der Klassenvorstand.

Wenn das auch nicht ausreicht,

gibt es eine Verwarnung vom Direktor.

Wenn das alles nicht hilft,

kann der Schüler auch suspendiert werden.

Wenn ein Schüler suspendiert wird,

darf er für eine längere Zeit nicht

in die Schule kommen.



Für die Lehrer ist es gut,

dass sie solche Möglichkeiten

laut dem Schulunterrichts-Gesetz haben.

Wichtiger ist es aber,

dass der Lehrer weiß,

wie er mit seinen Schülern

auch ohne Bestrafungen umgehen

und wie er seine Schüler erziehen kann.