Wie Jugendliche zu Unterstützern vom Islamischen Staat wurden

Jugendliche lassen sich leichter von radikalen Gruppen

beeinflußen, als Erwachsene.

Radikale Gruppen möchten die Regeln in unserer

Gesellschaft komplett verändern und Dinge die

sie als Probleme sehen, für immer lösen.

3 junge Männer, die von Tschetschenien nach Österreich

geflohen sind, erzählen wie sie zu Unterstützern

vom Islamischen Staat wurden.

Als die 3 jungen Männer noch zur Schule gingen, fielen sie oft auf.

Alle 3 sind Moslems und haben während ihrer Schulzeit

oft Probleme gehabt, weil Aussagen von ihnen

als radikal eingeschätzt wurden.

Die Buben fühlten sich damals oft unfair behandelt

und hatten das Gefühl, sie würden immer als erste verdächtigt werden.

Als einem von ihnen 200 Euro geschenkt wurden,

schickte ihn seine Lehrerin zum Direktor.

Sie beschuldigte ihn, das Geld gestohlen zu haben.

Später stellte sich heraus, dass der Direktor selbst ihm das Geld

geschenkt hat, um ihm und seiner Familie zu helfen.

Als der Bub ein anderes Mal bei einer Mathe-Schularbeit

alle Punkte erreicht hat, meinte ein Lehrer, dass er geschummelt hat.

Es kam zu einem Gespräch zwischen dem Buben und dem Lehrer.

Der Bub nahm das Gespräch heimlich auf Video auf

und stellte es ins Internet.

Daraufhin mochten ihn die Lehrer noch weniger.

Irgendwann wollten die Buben sich nicht mehr darum

bemühen, akzeptiert zu werden, da sie immer das Gefühl

hatten, sie werden ausgegrenzt, egal was sie tun.

Zu dieser Zeit wurden die Buben immer wieder von sehr

gläubigen Muslimen in die Moschee,

oder zum Grillen auf die Donauinsel eingeladen.

Am Anfang fühlten sie sich dort gut.

Später begannen die gläubigen Männer, die Buben zu

beeinflußen und redeten ihnen ein, dass die Österreicher ihre Feinde sind.

Der Vater der Buben erkannte, dass etwas nicht stimmte.

Er selbst ist tolerant und hat den Buben immer gesagt:

„Passt Euch an! Österreich hat euch als Flüchtlinge

Essen, Trinken und ein Dach über dem Kopf geschenkt.

Ihr seid ein Teil davon, zeigt Respekt!“.

Tolerant zu sein bedeutet,

andere Meinungen und Verhalten gelten zu lassen.

Als die jungen Männer gewalttätig wurden,

begannen die Schule zu schwänzen, und muslimische

Gotteshäuser besuchten, wo Hassreden gehalten

wurden, mussten sie dem Vater ein Versprechen geben.

Eine Hassrede ist eine Rede, die gegen andere Menschen

ist und diese Menschen beleidigen soll.

Sie haben ihm versprochen, mit in seine Moschee zu kommen.

Das muslimische Gotteshaus heißt Moschee.

Dort haben die Buben bemerkt, dass sie von Salafisten benutzt

wurden, um radikale Ansichten zu verbreiten.

Salafisten nehmen ihre Religion, den Islam, sehr ernst

und folgen strengen Regeln.

Zusätzlich halfen ihnen Sozialarbeiter dabei,

wieder in ein normales Leben zu finden.

Jetzt finden sie ihr Verhalten von früher falsch und traurig.

Sie helfen bei Kursen gegen Radikalisierung mit.

Sie wollen später Zahnarzt-Assistent werden.

Die Ausbildung dazu beginnt Ende September.