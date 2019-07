Wie in Spitälern in Österreich Gewalt verhindert werden soll

Link zum Original-KURIER-Artikel

In den Spitälern in Niederösterreich gab es

im Jahr 2018 ungefähr 2 600 Angriffe.

Bei den Angriffen handelt es sich um

Drohungen und körperliche Angriffe.

Derzeit gibt es keine Sicherheits-Mitarbeiter

in den Spitälern in Niederösterreich.

Wenn die Mitarbeiter einen aggressiven Menschen

nicht beruhigen können, rufen sie die Polizei.

Um etwas gegen die Gewalt zu unternehmen,

wurde im Jahr 2018 von den Spitälern

in Niederösterreich eine Aktion gestartet.

Die Botschaft „Stop – keine Gewalt“ hängt

auf Plakaten in den Spitälern in Niederösterreich.

Die Spitals-Mitarbeiter können außerdem

ein besonderes Training absolvieren.

Das Training soll den Mitarbeitern helfen, Menschen zu

beruhigen, wenn sie im Spital aggressiv werden.



Auch im Burgenland gibt es

dieses Training in den Spitälern.

In Tirol gibt es eigene Sicherheits-Mitarbeiter.

In Tirol verwenden die Sicherheits-Mitarbeiter Kameras,

die am Körper angebracht werden.