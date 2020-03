Wie Hunden bei einer Kehlkopf-Lähmung geholfen werden kann

Link zum Original-KURIER-Artikel



Der Tiercoach gibt Informationen, wie Hunden

geholfen werden kann, die unter einer

Kehlkopf-Lähmung leiden.

Der Kehlkopf verbindet den Hals und

die Luftröhre vom Hund miteinander.

Bei Hunden, die eine Kehlkopf-Lähmung haben,

sind die Atemwege enger, als sie eigentlich sein sollten.

Wenn Hunde an einer Kehlkopf-Lähmung leiden,

klingt ihr Bellen heiser, sie verkutzen sich

beim Trinken und das Schlucken fällt ihnen schwer.

Eine Ursache von einer Kehlkopf-Lähmung

bei einem Hund, kann eine Erkrankung der Nerven sein.



Vor allem größere Hunde-Rassen und ältere Hunde

haben ein höheres Risiko,

eine Kehlkopf-Lähmung zu bekommen.

Im schlimmsten Fall kann der Hund

dadurch ersticken und sterben.

Wenn der Hund eine chronische Kehlkopf-Lähmung

oder eine Verletzung am Kehlkopf hat,

dann kann eine Operation helfen.

Chronische Krankheiten dauern lange an

und sind schwer heilbar.

Bei der Operation werden die Atemwege vom Hund

befreit und er kann wieder gut atmen.

Durch diese Operation kann der Hund

aber nicht mehr bellen.

Nach der Operation muss sich der Hund

an diese Umstellung gewöhnen.

Das dauert ungefähr 1 Woche.