Wie Haustiere auf eine Operation vorbereitet werden

Bei einer Operation von Haustieren ist es wichtig,

dass einige Dinge beachtet werden.

Hier sind einige Tipps dazu.



Für die meisten Operationen

müssen Hunde und Katzen nüchtern sein.

12 Stunden vor der Operation dürfen Hunde

und Katzen das letzte Mal fressen.

Danach dürfen sie

keine feste Nahrung mehr bekommen.

Ein leerer Magen verhindert, dass es

vor der Operation zum Erbrechen kommt.

Wasser sollten Haustiere aber

jederzeit trinken können.

Das Wasser ist dafür gut, dass

das Blut der Tiere nicht zu dick wird.

Vögel und andere Kleintiere dürfen

auch noch kurz vor der Operation fressen.

Denn diese Haustiere können

nicht so lange auf das Fressen verzichten.



Hunde sollten sich am Tag

der Operation nicht zu sehr austoben.

Bevor ein Hund operiert wird,

sollte man mit ihm aber spazieren gehen.

So muss er während der Operation

nicht aufs Klo.

Der Darm des Haustieres sollte

vor der Operation leer sein.

Bei Katzen und Kleintieren lässt sich

die Verdauung aber noch weniger

beeinflussen als beim Hund.

Haustierbesitzer können eine Decke

oder ein Lieblingsspielzeug von dem

Haustier mitnehmen.

Dadurch fühlen sich die Haustiere wohler.

Kleintiere können von ihren Besitzern

nach der Operation als Belohnung

ihr Lieblingsfutter bekommen.