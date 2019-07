Wie gut sich Grünflächen auf den Menschen auswirken

Link zum Original-KURIER-Artikel

Grünflächen sind gut für die Gesundheit.

In Großbritannien wurde eine Untersuchung gemacht,

um herauszufinden, wie sich Grünflächen

auf die Gesundheit von Menschen auswirken.

Es wurde auch untersucht, wieviele

Grünflächen es in der Wohn-Gegend gibt.



Außerdem wurde untersucht, ob die Bewohner

einen Ausblick auf einen Garten

oder Zugang zu einem Garten haben.

Ebenfalls wurde untersucht,

wie oft die Grünflächen benutzt werden.



Bei der Untersuchung kam heraus,

dass die Teilnehmer weniger Lust auf Zigaretten,

Alkohol und schädliches Essen haben,

wenn sie in der Nähe von Grünflächen wohnen.