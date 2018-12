Wie gesund Tee wirklich ist

Link zum Original-KURIER-Artikel

Tee ist gesund, man sollte aber nicht zu

viel davon trinken.

Man sollte höchstens 5 Tassen Tee pro

Tag trinken.

Viele Menschen wissen nicht, dass Tee auch

schädlich sein kann.



Der Tee wurde vor tausenden Jahren

im alten China erfunden.

Als echten Tee bezeichnen kann man eigentlich

nur Tee, der von der Teepflanze Camellia sinensis stammt.

Aus all ihren Teilen, wie Knospen, Blüten, Stängel

und Blättern können grüner und schwarzer Tee

hergestellt werden.

Vor allem die Blätter enthalten viele gute Stoffe.

Sie helfen gegen Entzündungen und fördern die Durchblutung.

Grüner Tee soll sogar vor der Krankheit Krebs schützen.

Ein halber Liter starker grüner Tee macht die

Gefäße für kurze Zeit dehnbarer.

Koffein, das in Schwarz- und Grüntee enthalten

ist, kann Menschen mit der Lungenkrankheit

Asthma helfen.

Eine starke Tasse Tee soll auch die Wirkung von

Schmerzmitteln verbessern.

Fenchel-Tee kann bei Babys gegen Blähungen helfen.

Gewöhnlicher Tee aus Lebensmittel-Geschäften

hat nicht so eine gute Wirkung wie echter Kräutertee.

Zu viel Tee kann aber auch schlecht für den Körper sein.

Wer zu viel Tee trinkt, kann die Leber schädigen.

Im Tee sind nämlich auch Stoffe enthalten,

die schlecht für den Körper sein können.

Eine Gesundheitsexpertin rät, dass man die

Sorte und Hersteller von Tee regelmäßig wechseln soll.

Außerdem sollte man zwischendurch auch

andere Getränke trinken.