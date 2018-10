Wie Frauen sich täglich vor sexueller Belästigung schützen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Unter dem Hashtag #Metoo wurde letztes Jahr sehr viel im

Internet berichtet.

Ein Hashtag ist ein Stichwort, welches zeigt,

dass ein Beitrag im Internet zu einem bestimmten Thema gehört.

Der Hashtag #Metoo wird von Leuten benutzt, die sexuelle Belästigung

oder Gewalt erlebt haben.

Sexuelle Belästigung ist, wenn man gegen seinen Willen

angefasst wird oder gezwungen wird, über sexuelle Dinge zu reden.

Viele Frauen, aber auch einige Männer, berichteten im

Internet über ihre Erlebnisse.

Der Hashtag ist bis jetzt mehr als 18 Millionen Mal auf

der Internetseite Twitter benutzt worden.

Männer wissen oft nicht, was Frauen wegen dem Verhalten

von Männern durchmachen müssen.

Frauen denken oft darüber nach, wie sie sich vor sexueller

Belästigung schützen können.

Jackson Katz ist Autor und Filmemacher.

Er hat das Buch: „The Macho Paradox: Why Some Men

Hurt Women And How All Men Can Help“ geschrieben.

Er beschreibt, wie Männer Frauen mit ihrem Verhalten

belästigen.

Außerdem steht in dem Buch, wie Männer sich verhalten

sollen, damit sich Frauen nicht belästigt fühlen.

Jackson Katz hat Männer und Frauen zum Thema sexuelle

Belästigung befragt.

Die meisten Männer sagen, dass sie nicht wirklich über

sexuelle Belästigung nachdenken und manche machen

sogar Witze darüber.

Viele Frauen zählen auf, was sie täglich machen, um sich

vor sexueller Belästigung zu schützen.

Um sich in Sicherheit zu fühlen, sind viele Frauen zum Beispiel bereit,

ihre Schlüssel als Waffe zu benutzen.

Sehr viele Frauen berichten auch, immer ein Telefon bei sich

zu haben, in der Nacht nicht rauszugehen oder nicht zu viel

Alkohol zu trinken.

Auf der Internetseite Facebook hat eine Frau namens Drew

McKenna eine Liste veröffentlicht.

Diese zeigt, was Frauen tun,

um sich vor sexueller Belästigung zu schützen.

Diese Liste wurde bereits über 500 000 Mal geteilt.